Многонациональную историю надо хранить!

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Депутат государственной думы Владимир Ильич Синяговский принял участие в презентации книги советской поэтессы, писательницы, публициста и историка Мариам Ибрагимовой в геленджикском краеведческом городском музее.

На мероприятии дагестанская община краснодарского края предала в дар геленджикской городской библиотеке 15 томов произведений Мариам Ибрагимовой.

Владимир Ильич отметил важность подобных мероприятий для укрепления единства народов России: "В нашей необъятной стране множество народов. Наша задача не допускать разобщенности, быть едиными во все времена. Столетия общей истории доказывают, что уважение к друг другу у нас в крови. Люди старшего возраста, наедюсь, предадут эту мудрость своим детям и внукам."