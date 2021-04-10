В Краснодаре презентовали книгу "Документальные богатства Краснодарского края"

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В Краснодаре 9 апреля состоялась презентация уникальной книги "Документальные богатства Краснодарского края".

Мероприятие прошло в Краснодарском государственном институте культуры. Гостей встречала большая экспозиция. Передвижная выставка объединяла три темы: "Документальные богатства Краснодарского края", "Дорогами Победы ? 75 лет Победы над фашизмом", "Кубань – жемчужина России". Экскурсии по выставке проводили студенты факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования. Будущие экскурсоводы заранее изучали материал в Государственном архиве Краснодарского края и библиотеках города.

Удивительные заповедники Кубани, религия и традиции края, праздники, самые важные исторические моменты, Великая Отечественная война. Познакомиться со стендами также смогли воспитанники Музыкального кадетского корпуса.

Презентацию книги "Документальные богатства Краснодарского края" открыл председатель Краснодарского регионального отделения Российского военно-исторического общества, ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин:

"В 2020 году исполнилось 100 лет архивной службе Кубани. Мы хотели презентовать книгу еще тогда, но решили, что такое уникальное издание должны увидеть как можно больше людей. И когда это стало возможно в связи с обстановкой, мы это сделали. Тема книги важна для каждого, кто чувствует сопричастность к истории своей Родины. Эти книги будут направлены архивным службам муниципалитетов, библиотекам, студентам".

Книгу подготовили Краснодарское региональное отделение РВИО совместно с администрацией Краснодарского края. В ней представлены важные события и уникальные документы с 1788 по 2019 годы. Большинство из них нигде не публиковались.

В книге представлены: жалованная грамота Екатерины II Черноморскому Казачьему Войску на Кубанские земли, о заселении территории Кубани черноморскими казаками конца XVIII века, об участии казаков в войнах середины XIX–XX веков, документы об установлении Советской власти на Кубани и событиях гражданской войны, о восстановлении и развитии народного хозяйства, развитии промышленности, сельского хозяйства, народного образования и культуры. Особое место в книге занимают документы периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов – это документы о партизанском движении на Кубани, воинских частях, сформированных на Кубани. В книге представлены документы о восстановлении народного хозяйства после Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, строительстве Краснодарского водохранилища, документы, свидетельствующие о трудовых подвигах кубанцев. История новейшего времени представлена Уставом Краснодарского края, документами об образовании Законодательного Собрания Краснодарского края, возрождении Кубанского казачьего войска. Завершает книгу документы о проведении XXII Олимпийских зимних игр в Сочи и строительстве Крымского моста.

С приветственным словом к гостям также обратились руководитель Государственного архива Краснодарского края Станислав Темиров и начальник отдела использования архивных документов этого учреждения Александр Бабич .

Онлайн-трансляция презентации велась во все муниципалитеты края.

В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения победителей Краевого конкурса учебно-исследовательских работ учащихся 7–11 классов общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений Краснодарского края "Лица Победы".

Ребята были награждены дипломами и книгами.

Завершилась презентация выступлением представителей научного сообщества. Они оценили значимость такой книги и поблагодарили ее создателей.

Книга "Документальные богатства Краснодарского края" издана в рамках реализации общественно-полезной программы "Раритеты Кубанской истории".

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры