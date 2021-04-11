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Групповая выставка художников современного искусства "ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ"

9 апреля в музее Новейшей истории города Королёва состоится открытие выставки, приуроченной к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года.

Первый шаг человека на пути покорения космоса стал мощнейшим стимулом для развития не только научно-технической, но и творческой мысли. До сих пор художники, музыканты, архитекторы, писатели переосмысливают выход человека за пределы земного пространства, ищут точки соприкосновения с великими предками, выражают свой взгляд на природу возникновения мироздания. Тема космоса в творчестве приближает нас к осознанию бесконечности вселенной, поиску себя и своей задачи в жизни в неподдающемся охвату мысли пространстве.

Живопись, скульптура, видеоарт представленные на выставке, раскроют взгляд современных художников на тему космоса и человека в нём.

В выставке примут участие художники: Александра Алексеева, Павел Зуданов, Ксения Калинкина, николай кишалов, Дмитрий Лиховцев, Валерия Петрова, Полина Рысакова, Арина Савари, Татьяна Сириус, Алексей Чернов, Катя Финкельштейн, Евгения Швецова, YoukaMaro Mikoyan.

Кураторы проекта: Валерия Петрова, Наталья Pro_wincia

В рамках вернисажа пройдут экскурсии по выставке и постоянной экспозиции музея.

Начало мероприятия в 16:00. Адрес: г. Королёв, МО, ул. Терешковой д. 1, "Отдел новейшей истории города".

Выставка будет проходить с 9 апреля по 30 мая.

Юлия Филатова
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Категория: Новости / Культура

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