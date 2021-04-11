Утвержден план реализации госпрограммы «Развитие культуры» до 2023 года

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Всего план содержит более 100 мероприятий. До 2023 года будут отреставрированы музеи и объекты культурного наследия, оцифрованы книжные памятники, а также открыты новые культурные центры в поселках городского типа и малых городах.

Так, на 2021 год уже запланировано завершение реставрации музейного квартала в Пскове, Выборгского замка и парка Монрепо в Ленинградской области, открытие многофункционального музейного центра под Гатчиной.

Кроме того, особое внимание будет уделено развитию библиотечного дела. Не менее 10% изданных за год книг должно быть включено в Национальную электронную библиотеку (НЭБ) - такой показатель установлен для того, чтобы привести библиотечный фонд в удобный для читателя формат - электронный. Так, к концу 2023 года НЭБ пополнит более 40 тыс. книжных памятников. Доля публичных библиотек, подключенных к интернету, к 2023 году составит 83,5%, а муниципальные библиотеки будут переоснащены по модельному стандарту. На эти цели государство предоставит регионам субсидии.

В 2021 году на реализацию программы «Развитие культуры» предусмотрено более 130 млрд рублей, в 2022 году – более 117 млрд рублей, в 2023 году – более 116 млрд рублей.

Источник: @Смутное время