Вокалисты КГИК завоевали награды в трех конкурсах

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Студенты разных курсов факультета народной культуры завоевали награды в трех конкурсах.

В V Всероссийском молодежном конкурсе-фестивале патриотической песни имени А.С. Ярешко "Песни, рождённые в боях…" студент первого курса Владимир Ломейко стал лауреатом I степени, его однокурсник Андрей Злищев стал лауреатом III степени (они занимаются в классе преподавателя Петра Лобачева).

Конкурс проходил на базе Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова.

Участниками конкурса стали фольклорные ансамбли, а также солисты-вокалисты. Всего на конкурс поступило более 140 заявок из разных регионов России: Саратовской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Пензы, Тамбова, Краснодара, Орла, Астрахани, Новосибирска, Белгорода, Ярославля, Южно-Сахалинска, Челябинска, Салавата (Башкирия), Ижевска (Удмуртия), Новочебоксарска (Чувашия).

Андрей Злищев также принял участие в Международном многожанровом патриотическом конкурсе "Мое отечество" и стал лауреатом II степени.

Студенческий ансамбль "Казачья удаль" завоевал Гран-при в XIII Международном конкурсе таланта "Узоры". Артисты исполнили духовный стих "Слеза". Слова и музыка Анастасии Денисовой монахини Иулиании.

Руководитель ансамбля – доцент кафедры сольного и хорового народного пения Татьяна Криницкая.