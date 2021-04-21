В КГИК обсудили вопросы традиционной народной культуры

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В Краснодарском государственном институте культуры состоялась III Всероссийская научно-практическая конференция "Традиционная народная культура в системе современного профессионального образования".

В этом году в ней приняли участие специалисты из тринадцати областей Российской Федерации. На пленарном заседании и в ходе научно-практического семинара выступали представители трех кубанских вузов – КГИК, Кубанского государственного университета и Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. А также Чувашского государственного института культуры и искусств, Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова. Обсуждались методы исследования традиционных народных культур, разработка современных проектов на их основе, использование принципов народной педагогики в современном образовательном процессе. Успешно выступили и молодые ученые, магистранты КГИК Яна Луговская и Елена Мигунова.

Конференция транслировалась в онлайн-режиме. Ее удаленно просматривали более ста человек, в числе которых были заочные участники и слушатели курсов федерального проекта "Творческие люди".

Источник: пресс-служба ректора КГИК