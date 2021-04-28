Пресс-конференция фестиваля НАШЕСТВИЕ 2021 переносится на 12 мая

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12.05.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция организаторов и музыкантов крупнейшего музыкального фестиваля в России «НАШЕСТВИЕ 2021»

Оргкомитет фестиваля «НАШЕСТВИЕ», в рамках программы «Лето в Подмосковье», анонсировал «Главное Приключение Года» на 30, 31 июля и 1 августа на новом месте – в подмосковном Серпухове. Как уже заявили музыкальные эксперты – фестиваль может стать символом возрождения концертно-зрелищной индустрии страны после года локдауна и массового переноса всех концертов из-за пандемии. Также сообщается, что «НАШЕСТВИЕ» сохраняет свой уникальный формат, включающий в себя не только музыку, но и театр, кино, историческую реконструкцию, игровые и спортивные мероприятия, и другие активности. Кроме того, несмотря на перенос места проведения фестиваля, все ранее приобретённые билеты остаются действительными.

В ходе пресс-конференции, организаторы фестиваля расскажут подробности подготовки и проведения «НАШЕСТВИЯ 2021», а также ответят на все вопросы журналистов.

Участники пресс-конференции:

· Евгения Киселева, управляющий фестиваля «Нашествие»;

· Алексей Шимко, и. о. министра Правительства Московской области по туризму;

· Алан Маршалл, продюсер фестиваля «Нашествие»;

· Сергей Горбачев, медиадиректор фестиваля «Нашествие»;

· Андрей Макаревич, музыкант, лидер группы «Машина Времени»;

· Лусинэ Геворкян, музыкант, лидер группы «LOUNA».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Источник: пресс-центр НСН