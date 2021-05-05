Последнее выступление Дзержинского

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Феликс Эдмундович Дзержинский руководил ВЧК относительно недолго.

А вот экономикой страны он занимался гораздо больший срок. Но с этой стороны он почти неизвестен.

26 июля 1926 года Ф.Э. Дзержинский скоропостижно скончался в 16 часов 40 минут немного не дожив до 49 лет.

В тот же день он выступал на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б). И сказал там слова, которые могут быть и должны быть эпиграфом всей его жизни.

«А вы знаете отлично, моя сила заключается в чем? Я не щажу себя, Каменев, никогда».

Он и правда не щадил себя никогда. И сгорел так рано.

А вот его речь. То самое последнее выступление. Оно все об экономике. Оно о госаппарате, о бюрократии.

Крайне актуально звучат слова Феликса Эдмундовича и сегодня…

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