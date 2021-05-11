На празднование Дня Победы в Москве потратили 855,4 млн рублей в 2021 году

/Культура/

Празднование 76-й годовщины Победы в Москве обойдется в 855,4 млн рублей, подсчитали «Открытые медиа» на основе данных госзакупок. Соответствующие тендеры размещали структуры Минобороны, управление делами президента и мэрия Москвы.

В этом году 9 мая пройдет без карантинных ограничений: в параде на Красной площади примут участие 37 расчетов численностью более 12 тысяч человек, более 190 единиц техники, а также историческая техника и 76 единиц авиации. Генеральную репетицию военнослужащие проводили без медицинских масок.

Основная статья расходов — метеозащита Москвы в день проведения парада. Но это выделено 417,4 млн рублей*. Подрядчиком, как и в предыдущие годы, стало «Агентство атмосферных технологий». «Речь не идет об обеспечении безоблачного неба над Москвой, поскольку такая задача современными технологиями может быть достигнута при определенных (наиболее простых) метеоусловиях», — говорил замгендиректора «Агентства» Василий Мартанов в 2017 году, когда из-за плохой погоды пришлось отменить воздушную часть парада.

Вторая по величине сумма — 157,2 млн рублей. Эти деньги Минобороны потратило на техническое обеспечение парада. Основная часть сумма пошла на организацию перевозки военнослужащих. Еще одна статья расхода — украшение Красной площади и Васильевского спуска, а также проведение салюта 9 мая. Управление делами президента потратило на декорации и пиротехнику 61,9 млн рублей. Подрядчиком работ по украшению площади стало московское ООО «АФП», которое ежегодно получает контракты от структур управделами президента на 9 мая.

Всего управделами разместило контрактов на сумму 139,9 млн рублей, из которых 15,4 млн пошли на конверты для поздравлений президента и еще 25,1 млн рублей на их доставку ветеранам. На сувенирную продукцию (значки и дождевики с официальной эмблемой 76-летия Победы, модели военных машин) потратили 51,8 млн рублей. На праздничные оформление и массовые мероприятия в Москве потратили 53,2 млн рублей. На праздничные наборы для московских ветеранов московский департамент соцзащиты выделил 9,2 млн рублей.

NB: *Ошибка автора статьи. Сумма в 417,4 млн рублей будет потрачена по контракту на разгон облаков не только 9 мая, но и в другие праздничные дни 2021 года.

В статье не учтены также расходы на телевизионную трансляцию парада.

Разумеется, ежегодно к Параду Победы в Москве проводится большое количество и других закупок, в том числе не таких дорогих. А ведь отмечают праздник в каждом городе – а там свои закупки. Очевидно, что в общей сложности выходит солидная сумма.

Источник: Телеграм-канал