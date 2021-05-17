В Краснодарском государственном институте культуры 14 мая подвели итоги первого Всероссийского конкурса "Чтение. Библиотека. Творчество"

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Конкурс проходил в три этапа.

В нем принимали участие 283 конкурсанта из 40 субъектов страны. В финал прошли 38 участников, которые на протяжении нескольких дней показывали свои знания литературы очно в институте культуры.

Тестовые задания, презентация своего инновационного проекта – за призовые места боролись школьники 9-11 классов и студенты колледжей.

Победители и призеры могут претендовать на получение грантов Президента РФ в размере 20 000 руб. ежемесячно (Указ Президента РФ от 18.11.2019 г. № 565 "О дополнительных мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности").

"Здесь сегодня все победители. Вы преодолели себя: прошли основные испытания, выполняли дополнительные задания. Даже просто участие уже очень важно в плане работы, получения опыта. У каждого дальше свой путь и выбор. Но точнее его можно сделать, когда ты многое уже узнал и увидел. Успехов!", – поздравил финалистов ректор КГИК Сергей Зенгин на торжественной церемонии закрытия.

Поблагодарил за участие конкурсантов и председатель жюри, профессор кафедры информационно-аналитической деятельности Московского государственного лингвистического университета Александр Мазурицкий:

"Я уеду отсюда с большим позитивом. Я увидел детей с горящими глазами, было очень трудно определить победителей. Благодарю руководство вуза за организацию такого масштабного и значимого конкурса".

Александр Мазурицкий также в рамках конкурса провел для участников мастер-класс "Культурные ценности жертв Великой Отечественной войны". Участникам была организована экскурсия по вузу, знакомство с культурно-историческими достопримечательностям Краснодара.

По итогам нескольких туров победителем конкурса стала Анфиса Раскосова из станицы Северской Краснодарского края.

Второе место у Елены Супрун из Тихорецка.

Третье место у Алии Хак из Брянска.

Финалистов конкурса творческими номерами поздравили студенты колледжа КГИК.

Источник: пресс-служба ректора КГИК