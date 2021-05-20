Стартовал прием заявок в арт-проект «Вторник 11:30»: художникам со всей страны предлагают рассказать о мире бизнеса с помощью рисунков

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Проект «Медиа Хаб» и Моспродюсер объявляют прием заявок в Open Call для художников #Вторник11:30. Им предлагается переосмыслить их впечатления от деловых встреч, общения с заказчиками или собственный опыт работы в компаниях.

Лучшие работы по итогам open call будут представлены на выставке про бизнес и искусство «Вторник 11:30» в арт-пространстве Старт Хаб на Красном Октябре.

Заявки принимаются на платформе проекта до 8 июня.

Для участия в Open Call художникам необходимо загрузить работу на платформу проекта и выложить в социальные сети с хэштегом #Вторник11:30.

Организаторы рассказали о том, как возникла идея проекта

«Представителей бизнеса и искусства объединяют креативное мышление и стремление к созданию чего-то нового. Почти каждый день мы проводим мероприятия для технологических предпринимателей и стартаперов в сфере диджитал и видим, насколько разносторонне и увлеченно они подходят и к своей работе, и к саморазвитию. Чтобы показать, что и в бизнесе есть место творчеству, а рисунки во время совещаний действительно позволяют более эффективно запоминать информацию, мы совместно с #Моспродюсер предлагаем современным художникам переосмыслить тему рабочих зарисовок во время встреч или конф-коллов. Лучшие произведения будут представлены на выставке в арт-пространстве экспериментальной площадки Старт Хаб на Красном Октябре. На вернисаже все желающие смогут принять участие в мастер-классах по дудлингу, а также посетить лекцию о техниках эффективного рабочего мышления от психологов и креаторов», — рассказала директор площадки Старт Хаб на Красном Октябре Александра Борисова.

«В нашем совместном проекте с «Медиа Хаб» мы хотим показать, что у бизнеса и искусства гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Именно эту идею мы закладываем в кросс-тематический выставочный проект «Вторник 11.30», темой которого станет неочевидное, но такое распространенное в деловом мире искусство выражения бизнес-идей с помощью скетчей, зарисовок и схем. Мы будем рады видеть среди участников проекта как профессиональных художников, так и тех, кто готов поделиться своими зарисовками на полях ежедневников и блокнотов», — отметили в пресс-службе Моспродюсера.

Работы, выбранные командой проекта, будут представлены на выставке в арт-пространстве экспериментальной площадки Старт Хаб на Красном Октябре с 22 июня.

Справка:

Московский продюсерский центр – это многопрофильная организация в структуре Департамента культуры Москвы, которая занимается поиском, поддержкой и проектным продвижением талантливых представителей современного искусства в Москве.

Проект «Медиа Хаб» – одно из направлений работы Агентства инноваций Москвы на экспериментальной площадке Старт Хаб на Красном Октябре. Это лаборатория для развития цифровой медийной индустрии столицы и бесплатная площадка для взаимодействия new media с городом, бизнесом и инвесторами. Проект включает в себя мероприятия и программы по созданию контента и трансформации медиа, а также инкубатор для коллаборационных проектов.

Бессонова Наталия Андреевна