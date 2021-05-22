Сергей Зенгин выступил на семинаре Российского военно-исторического общества

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Сегодня в Орловской области председатель Краснодарского регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Зенгин выступил на Первом семинаре для руководителей региональных отделений РВИО «Лучшие практики деятельности патриотической и военно-исторической направленности».

Работа Краснодарского отделения признана лучшей в Южном федеральном округе. В семинаре принимают участие представители Российского военно-исторического общества со всей страны, с приветственным словом к ним обратился заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

Председатель Краснодарского регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Зенгин рассказал о реализации проектов по патриотическому воспитанию и военно-историческому образованию на Кубани. В том числе - о публикации двух уникальных сборников документов. Весной этого года книга-сборник "Кровавые страницы немецко-фашистской оккупации на Кубани: сборник документов и материалов о военных преступлениях нацистов против мирного населения Краснодарского края в 1942-1943 гг." была издана в рамках реализации программы "Без срока давности". В нее вошли материалы, найденные в центральных, региональных и муниципальных архивах и музеях. Работа велась специалистами Краснодарского государственного института культуры с привлечением волонтеров из числа преподавателей и студентов. Всего было обработано свыше 2500 единиц документов и материалов. Также исследователи выезжали в районы Краснодарского края с целью фотофиксации памятников на местах массовых убийств и захоронений мирных граждан – жертв немецко-фашистской оккупации. В книгу-сборник вошли 108 документов по 12 районам Краснодарского края.

Также Краснодарское региональное отделение РВИО подготовило публикацию книги "Документальные богатства Краснодарского края". В ней представлены важные события и уникальные документы с 1788 по 2019 годы. Большинство из них нигде не публиковались. Например, в книге представлены: жалованная грамота Екатерины II Черноморскому Казачьему Войску на Кубанские земли, документы об участии казаков в войнах середины XIX–XX веков, об установлении Советской власти на Кубани и событиях гражданской войны, о восстановлении и развитии народного хозяйства, развитии промышленности, сельского хозяйства, народного образования и культуры. Особое место в книге занимают документы периода Великой Отечественной войны – это документы о партизанском движении, воинских частях, сформированных на Кубани. История новейшего времени представлена Уставом Краснодарского края, документами об образовании Законодательного Собрания края, возрождении Кубанского казачьего войска. Завершает

книгу документы о проведении XXII Олимпийских зимних игр в Сочи и строительстве Крымского моста.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры