Библиотека в Раевской (Новороссийск) сохранит свой исторический облик, несмотря на все усилия администрации ее уничтожить
Вышел приказ о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края: “Казачья управа. Женское трехклассное училище“ 1903 г.
Напомним, в марте стало известно о решении чиновников признать здание аварийным, с последующей передачей под коммерцию. Это вызвало волнение станичников, собравшихся на сход. Из администрации Новороссийска тогда никто не приехал, проигнорировав собрание граждан. Проголосовали так: местные чиновника за, жители против. Был намечен второй сход.
Благодаря репосту Незыгарь о проблеме узнали далеко за пределами станицы. К народному возмущению подключились депутаты ГосДумы и администрация Краснодарского края. Далее в течении года будет проведена государственная историко-культурная экспертиза в целях обоснования принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр.
Большие молодцы местные активисты, добившиеся по-своему исторического результата.
Источник: @Опричнина