Телемост объединял Краснодар и Китай

В Краснодарском государственном институте культуры сегодня, 26 мая, состоялась Международная научно-практическая конференция "Историко-культурное наследие России и Китая: вопросы изучения, сохранения и развития".

"Институт культуры уже очень давно и успешно взаимодействует с вузами и творческими коллективами, организациями Китайской Народной Республики. И эта конференция станет также прекрасной возможностью эффективного сотрудничества между народами и странами. Мы благодарны, что в 2020 году 18 преподавателей из Китая выбрали именно наш институт для обучения в аспирантуре. Кроме того, проводятся различные мастер-классы, летние школы, творческие фестивали и конкурсы. Уверен, мы и дальше будем только укреплять наше сотрудничество", – поприветствовал участников конференции ректор КГИК Сергей Зенгин.

На первой конференции были представлены доклады от 20 ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерова, Армавира, Казани, Благовещенска, Сухума (Абхазия), а также трех университетов КНР (Шэньянского педагогического университета, Хэбэйского университета иностранных исследований, Шанхайского политико-юридического университета).

Во время конференции обсуждались вопросы и сферы сотрудничества, специфика образовательной деятельности, взаимодействие культур. По итогам собранных статей сформирован сборник материалов.

На сегодняшний день институт культуры успешно сотрудничает с пятью образовательными организациями высшего образования в Китае по подготовке бакалавров, магистров.