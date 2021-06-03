Малая Родина значит для жителей юга страны больше, чем Большая Родина, т.е. Россия в целом

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Это показывает исследование социолога Анны Верещагиной из Института социологии и регионоведения Южного федерального университета (журнал «Социология». №5, 2020).

Опрос проводился в 2019 году среди жителей Ростовской области, Республик Крыма, Кабардино-Балкарии и Адыгеи, Ставропольского края; величина выборки – 2468 респондентов.

Некоторые наиболее интересные данные из работы.

«На вопрос о том, какой смысл вкладывают респонденты в понятие «Родина», самые распространение ответы распределились следующим образом:

- «страна, в которой человек родился» (31,9%),

«место, где родился человек (село, город, край)» (22,4%),

«земля предков, т.е. место, где жили предки человека и куда хотелось бы вернуться» (18,2%),

«место, где человеку хорошо» (11,3%),

- «страна, в которой человек проживает» (7,7%),

«место (село, город, край), в котором человек проживает» (3,4%)».

Как видим, разделение Большой и Малой Родины проходит по линии рождения, а не проживания. И «вес» Малой Родины больше, чем Большой (т.е. России).

Установки на эмиграцию:

- 43% готово покинуть Россию с целью улучшить своё материальное благосостояние за границей при условии, что сохранится возможность вернуться обратно.

- Никогда бы не покинуло Россию с такой целью 30,9% опрошенных и 12,5% сделали бы это, не раздумывая.

Ценность патриотизма в иерархии наиболее значимых ценностей опрошенных нами жителей Юга страны оказалась очень невысокой - только для 3,2% она оказалась первостепенной, в то время как самыми значимыми ценностями стали: семья (19,7%), здоровье (13,8%), любовь (10,8%), дружба (10,5%), материальное благополучие (9,4%). Уступил патриотизм место и таким ценностям, как справедливость, свобода, образование, религия.

(Несмотря на пропагандистские усилия власти о внешней угрозе) 45,3% угрозы России видят во внутренних проблемах страны, опасность внешней отмечает 35,7% и 9,3% полагают, что России ничего не угрожает».

В целом мы видим, что юг России готов к регионализации. Ценности же централизованной России уходят на периферию сознания, в т.ч. и пропагандистские штампы, спускаемые властью вниз через телевизор (например, о внешних угрозах стране). И это при том, что ТВ до недавних пор считалось второй скрепой, связывающей российские территории в единое пространство. Первой же и главной (а теперь скорее всего и единственной) скрепой так и остаётся память о Победе – косвенно показало и это исследование (так, главными патриотическими акциями опрошенные посчитали «акции в честь Дня Победы (53,2%), поездки по местам боевой славы (46,3%)».

Отсюда лучше становится понятно, почему при постепенном исчезновении такой скрепы, как государственное телевидение, власти в последнее время тратят огромные усилия на «защиту памяти о Победе» (вплоть до уголовных наказаний за сомнения в ценностях этого исторического этапа России). Это самый главный «стержень», цементирующий и общество, и единое пространство страны.

Источник: Телеграм-канал