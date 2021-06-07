Немного уроков истории: Что надо сделать, чтобы это не повторилось?

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5 июня 1918 года после подавления частями Красной армии «Троицкого восстания» в станице Чамлыкской начались казни казаков. Вот что об этом вспоминал очевидец тех событий Захар Кобазев:

"Казаки, принимавшие активное или косвенное участие в восстании, все были присуждены к смертной казни. Ужас и страх и теперь вспоминать то, что я видел. Я видел, как разнузданная банда красноармейцев вершила свою кровавую расправу над нашими отцами и братьями. Сотнями выводили связанных из подвала и на глазах их родных практиковались в штыковых ударах. Особенно выделялся своей кровожадностью и умением мучить беззащитных казаков подлец и предатель Николай Лаптев (к нашему стыду и несчастью - казак станицы Вознесенской). Он вершил свое кровавое дело, заставляя свою жертву выговаривать его имя и отчество, и только после этого предавал жертву смерти.

Но это не все. Подлец Лаптев в пьяном виде разъезжал по станице верхом с обнаженной шашкой и ловил новые жертвы. И над моей юношеской головой заблестела его шашка, но сбежавшиеся на мой крик казачки отвлекли его внимание. Я видел, как по стальному клинку его шашки спускалась капля за каплей казачья кровь палачу на руку. Окровавлены были его руки, и эта кровь звала к мщению. Я видел, как старушки-матери и молодые казачки-жены день и ночь сидели у двора председателя станичного совета (тоже казака М. Сапрыкина) и со слезами на глазах просили о милости для своих близких. Но председатель был неумолим, и кровавая расправа продолжалась. За неполных три дня девятьсот сорок человек в расцвете своих молодых сил были казнены".