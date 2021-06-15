На съемках клипа Би-2 произошла перестрелка

/Культура/

Новое видео группы вновь претендует на полноценный кинофильм, умещенный в короткий метр.

Би-2 выпустили свой первый сингл с начала этого года: песню и клип «Нам не нужен герой». Трек войдет в одиннадцатый студийный альбом группы, релиз которого запланирован на 2022 год.

Песня вышла на всех музыкальных платформах одновременно с клипом, который вновь претендует на полноценный кинофильм, умещенный в короткий метр. На этот раз музыканты примерили на себя роли главных злодеев сюжета: представителей древней организации, которая на протяжении всей истории человечества ликвидировала героев своего времени для сохранения контроля над обществом. В клипе можно будет увидеть отсылки к совершенно разным эпохам – от древней Эллады, до тоталитарной эстетики СССР.

«В первую очередь, это антиутопия, – сообщил Шура Би-2. – Спойлер: мы играем плохих и мы убиваем супергероя. Кто-то снимает mood-видео, мы пока снимаем кино»

«Стоимость наших клипов уже приближается к полному метру, так что, думаю, скоро мы уже просто автоматически выйдем на эти рельсы» – добавил Лева Би-2.

Съемки клипа длились 4 дня с участием около 200 человек съемочной группы. В творческом процессе были задействованы сразу несколько локаций: павильоны «Мосфильма», улицы города и здание музея, произведено более 1500 холостых выстрелов потрачено 400 метров эластичных бинтов. Ряд сцен были отсняты в режиме сверхскоростной съемки, а в итоговом варианте около 60% клипа было отрисованы при помощи компьютерной графики.

«Нам не нужен герой» – это короткометражный фильм-антиутопия с плохим концом, но, по словам режиссера видео Макса Шишкина, «с надеждой на светлое будущее». Автор прошлогодних клипов «Пекло» и «Депрессия» рассказал о том, что самым сложным в продакшене стали сразу два фактора: количество съемочных дней и количество интегрированной в видео стилистики:

«Очень много намешиваем жанров: там есть и нуар, там есть и греческие трагедии, и антиутопические вайбы, есть экшен-сцены – и снято все очень красиво, все очень зрелищно. Блокбастер в стилистике клипов начала 2000-х в сторону рока и немножко с эстетикой аниме!»

Музыканты Би-2 продолжают очень плотно работать над материалом к новому альбому, который увидит свет в 2022 году. Все вышедшие песни – «Пекло», «Депрессия», «Бог проклятых» и «Нам не нужен герой» – разительно отличаются друг от друга по тематике и музыкальному оформлению.

«Этот альбом похож на дневник. Мы рассказываем о том, что нас окружает именно в этот период времени», – подчеркнул Лева Би-2.

Услышать новый трек в живом звуке можно будет совсем скоро: 20 июня группа соберет стадион «Лужники», чтобы сыграть самый крупный концерт в истории Би-2 – NewBest XL, во время которого гостей ждут культовые хиты, новые песни и выступления специальных гостей шоу.

«Это программу мы катаем с 2019 года, но в процессе добавляются песни, меняется часть сценографии, так что в «Лужниках» будет масштаб самый мощный!», - пообещал Шура Би-2.

Фото: пресс-служба БИ-2

Источник: пресс-служба БИ-2