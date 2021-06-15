Президентская библиотека приглашает на интерактивную экскурсию

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Посетить Президентскую библиотеку, не выходя из дома, сегодня возможно благодаря виртуальной экскурсии, доступной на портале учреждения.

Экскурсия подготовлена на основе 3D-тура по историческому зданию Синода, где в наши дни располагается современный многофункциональный культурно-просветительский и научно-образовательный центр, но живой рассказ экскурсовода делает онлайн-визит более интересным и информативно насыщенным.

Экскурсовод поможет виртуальному гостю сориентироваться в центре Санкт-Петербурга, где расположена Президентская библиотека, расскажет, как по проекту великого мастера Карла Росси создавался ансамбль Сената и Синода, познакомит с деталями его богатого архитектурного и внутреннего убранства.

Из любого уголка мира сегодня можно посетить представительный конференц-зале Президентской библиотеки, где проходят мероприятия, в том числе самого высокого государственного уровня, высокотехнологичный мультимедийный зал, домовый Храм Святых отцов Семи Вселенских Соборов, выставочные залы, где размещаются временные экспозиции, а также зал Конституции, посвящённый истории главного документа Российской Федерации. В электронном читальном зале посетителю расскажут, как работать с материалами из обширного фонда национального электронного хранилища, в том числе удалённо.

Ознакомиться более подробно с историей здания на Сенатской, 3, можно благодаря уже упомянутому виртуальному туру, в который интегрировано значительное количество дополнительной информации. Например, инфографика, созданная на основе оцифрованных документов и рассказывающая об истории развития территории, на которой находится здание Синода, начиная с 1703 и до 1825 года.

Виртуальные проекты – это активно развивающееся направление деятельности Президентской библиотеки, благодаря которому фонд электронного хранилища наравне с бумажными, фото-, аудио- и видеоматериалами пополняется экспонатами выставок, предметами из музейных коллекций.

Сегодня доступно более двадцати пяти виртуальных туров и экскурсий для удалённого посещения.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки