В КГИК стартовала приемная кампания

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В Краснодарском государственном институте культуры стартовала приемная кампания.

Подать документы абитуриенты могут в самом институте культуры и онлайн на сайте вуза через личный кабинет. На творческие специальности, которые подразумевают дополнительные испытания, документы принимаются до 12 июля по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). Для абитуриентов, которые поступают только по результатам ЕГЭ, срок приема завершится 29 июля.

Впервые в этом году будет осуществляться набор на специальность "Продюсерство". В КГИК сегодня также обучают достаточно редким направлениям – арт-бизнес и реклама, музеология и охрана объектов культурного и природного наследия.

Приемная кампания стартовала и по другим уровням подготовки и формам обучения. Прием документов для поступления в колледж при институте культуры будет осуществляться до 10 августа. Впервые в этом году открыт набор на бюджетные места по следующим направлениям подготовки: дизайн, сольное народное пение, хореографическое творчество.

Многоканальный телефон приемной комиссии: 8(800)100-57-71

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры