Поэтический клуб Президентской библиотеки – к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны

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22 июня 2021 года в 15:00 поэтический клуб Президентской библиотеки проведёт мероприятие, приуроченное к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Поэтические чтения организованы совместно с ФГБУ «Дом ветеранов сцены имени М. Г. Савиной (пансионат)» Управления делами Президента Российской Федерации и СПб ГБУК «Петербург-Концерт».

Все желающие смогут присоединиться к прямой трансляции на YouTube-каналетПрезидентской библиотеки, а также натстранице поэтического клуба в социальной сети ВКонтакте.

В мероприятии примут участие члены поэтического клуба Президентской библиотеки, которые прочтут авторские стихотворения, посвящённые событиям Великой Отечественной войны, вспомнят своих родных и близких, защищавших Родину. Будут среди них и те, кто испытал тяготы войны на себе. Так, свои песни исполнит житель блокадного Ленинграда, бард, полярник, художник-пейзажист, академик Международной академии «Информация, связь, управление в технике, природе, обществе» Александр Тимофеев.

Поэтические чтения будут сопровождаться визуальными материалами по военной тематике из электронного фонда Президентской библиотеки. Это редкие книжные сборники, альбомы, изобразительные материалы, а также статьи из периодических изданий.

Большое внимание будет уделено классике советской поэзии. Представитель Дома ветеранов сцены им. М. Г. Савиной, актриса Эльвира Исаева представит стихи Вадима Шефнера, Риммы Казаковой, Юлии Друниной, Геннадия Шпаликова и других. Стихи Евгения Евтушенко и Константина Симонова прозвучат в исполнении актёра Государственной филармонии для детей и молодёжи Дмитрия Ефименко.

Творческая лаборатория «Формула литературного таланта» при Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького предоставит видеозаписи с декламацией стихов на фоне военных памятников города, ставших частью музея-заповедника «Сталинградская битва».

В завершение программы выступят артисты «Петербург-Концерта» – лауреат международных конкурсов, солист квартета им. Н. А. Римского-Корсакова Алексей Попов, дипломант международного конкурса, концертмейстер Нина Сидоровская и солистка Наталия Кривёнок (меццо-сопрано, лауреат конкурса в Италии 2009 года, лауреат конкурса исполнителей русского романса «Романсиада» в Москве 2012 года, участница конкурсов и фестивалей в Финляндии, Австрии, Германии, Чехии). Прозвучат классические музыкальные произведения и песни советских композиторов.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки