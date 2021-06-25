Сказка на льду: шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в тематическом парке развлечений Сочи Парк!

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«Руслан и Людмила», один из самых зрелищных и масштабных проектов за всю историю ледовых шоу, будет показан на территории первого в России тематического парка развлечений Сочи Парк с 1 июля по 30 сентября 2021 года.

В мюзикле на льду принимают участие фигуристы мирового уровня. Главные роли исполнят трехкратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, Олимпийская чемпионка Татьяна Навка; чемпионка Европы в одиночном катании, чемпионка мира, Олимпийская чемпионка Алина Загитова; олимпийская чемпионка, чемпионка мира и четырёхкратная чемпионка Европы Татьяна Волосожар, пятикратный чемпион США, двукратный победитель Чемпионата четырех континентов Петр Чернышев. Также в звездном составе спектакля - многократные чемпионы Литвы, призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира, Олимпийский чемпион Виктор Петренко, четырехкратный чемпион России, многократный призер чемпионатов Европы и мира Максим Ковтун, чемпион Crystal Skate, бронзовый призер Santa Claus Cup, серебряный призер Master's de Patinage Филип Уоррен, чемпион России среди юниоров, победитель и призер международных турниров Евгений Кузнецов, многократная чемпионка Сербии Елена Йованович, чемпион мира среди юниоров, чемпион Универсиады Нодари Маисурадзе, дуэт ледовых акробатов Алексей Полищук и Владимир Беседин и другие именитые спортсмены.

Ведущие музыкальные партии озвучивают Филипп Киркоров (Черномор), Ани Лорак (Людмила), Александр Панайотов (Руслан), Алексей Сеченов (Фарлаф), Татьяна Шаманина (Наина), Никита Поздняков (Ратмир), Александр Поздняков (Финн, Рогдай, Голова).

Проект, отмеченный множеством почетных премий и наград, покорил сердца зрителей по всему миру. В исполнении талантливых фигуристов и музыкантов знаменитая поэма А.С. Пушкина раскрывается с новой стороны, сохранив при этом национальный колорит и драматургию. Классический сюжет в шоу-сказке пересмотрен на новый лад с помощью современных технологий и захватывающих трюков, многие из которых не имеют аналогов в мире.

Специально для масштабной постановки самый большой в России цирковой шатер тематического парка развлечений трансформировали в современную ледовую сцену, под которую было задействовано 160 м3 льда. Гости увидят гигантскую говорящую голову, фейерверки, красочные 3D-проекции и другие уникальные режиссерские решения.

«Руслан и Людмила» - это синергия великолепного фигурного катания, красочной сценографии, ярких декораций, роскошных костюмов и невероятной музыки, созданной специально для шоу.

«После премьеры проекта в Москве мы получили огромное количество восторженных отзывов и просьб зрителей показать спектакль в их регионах. В этом году Сочи станет центром притяжения туристов со уголков нашей огромной страны, поэтому мне особенно приятно подарить всем жителям и гостям Краснодарского края нашу сказку. В это непростое время как никогда важно продолжать верить в чудеса, добро и исцеляющую силу любви, именно о них и повествует «Руслан и Людмила», - отметила автор идеи, продюсер и исполнительница главной женской роли в шоу Татьяна Навка.

«Уже семь лет мы работаем, чтобы удивлять детей и взрослых, готовим лучшую программу, и пригласить ледовый мюзикл «Руслан и Людмила» в качестве гранд-шоу сезона показалось нам прекрасным решением. Теперь у наших гостей будет возможность не только провести время на аттракционах и поучаствовать в многочисленных развлечениях тематического парка развлечений «Сочи Парк», но и увидеть звезд фигурного катания и насладиться невероятным ледовым шоу», - говорит генеральный директор тематического парка развлечений Сочи Парк Людмила Кузнецова.

Мюзикл на льду «Руслан и Людмила» в тематическом парке развлечений Сочи Парк можно увидеть с 1 июля по 30 сентября. Билет на шоу можно приобрести на сайте navka.show и sochipark.ru.

Мюзикл на льду «Руслан и Людмила» организован с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора.