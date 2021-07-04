«Умрём или победим!»: материалы Президентской библиотеки о Чесменском сражении

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В 2021 году российскому флоту исполняется 325 лет. Военный флот России не раз одерживал славные победы, и одной из них стала победа в Чесменском сражении, которое состоялось 5–7 июля (24–26 июня по старому стилю) 1770 года.

Узнать подробности об этой битве можно на портале Президентской библиотеки в масштабной коллекции «Династия Романовых. Земский собор 1613 года», где представлены исторические исследования, посвящённые царствованию императрицы Екатерины II.

Чесменское сражение произошло в ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Русская эскадра в бухте Чесма в Хиосском проливе Эгейского моря у западного побережья Турции наголову разбила значительно больший по численности флот противника.

В 1768 году Турция объявила войну России. Как говорится в автореферате диссертации Алексея Лебедева «Создание и действия Азовской флотилии в русско-турецкой войне 1768–1774 гг.» (2009), «…монопольное господство на Азовском и, главное, Чёрном морях, а также обладание Северным Причерноморьем и Крымом были важнейшими стратегическими позициями Турции, уступать которые Оттоманская Порта не собиралась». С другой стороны, пишет автор, «…Русско-турецкая война 1768–1774 гг. была для России неизбежной, поскольку… для неё стало уже жизненно необходимым добиться решения Черноморской проблемы …которая состояла в получении выхода на Чёрное море… и ликвидации зависимости Крымского ханства от Турции».

Русские войска одерживали победы, и по словам историка, генерал-майора Дмитрия Бутурлина в книге «Картина войн России с Турциею в царствования императрицы Екатерины II и императора Александра I» (1829), «российский флот торжествовал не менее сухопутных армий».

В очерке военного историка Еспера Желябужского «Императрица Екатерина II и её знаменитые сподвижники»(1874) говорится, что «…наш флот одержал победу над турецкими военными кораблями и сжёг их в Чесменской гавани; в этом деле отличились Грейг, Спиридов и особенно Алексей Орлов. <…> А. Орлов получил известие, что в Архипелаг собрался весь турецкий флот под начальством лучшаго моряка в Турции Гассан-паши. Алек. Григ. решился идти ему навстречу, и 24 июня 1770 года наши эскадры увидели турецкий флот… У Гассан-паши было 16 линейных кораблей и фрегатов, да ещё несколько мелких судов. Наша же эскадра состояла всего из 9 линейных кораблей и из 6 больших и малых фрегатов».

Такое неравенство сил не испугало русских. Писатель, историк Сергей Глинка в работе «Руская история» (1823) описал этот бой: «Многочисленность турецкаго флота не поколебала ни вождя, ни подчинённых. Русские единодушно восклицали: умрём или победим! Корабли русские построились в боевой порядок. <…> С обеих сторон несколько часов продолжался ужасный огонь. <…> Русские и турки схватывались и разили друг друга. <…> Устрашённые турки пустились в бегство… Разбитый турецкий флот удалился в Чесмесскую пристань… Так кончился достопамятный день 24 июня 1770 года. <…>

Не упуская времени, русские 25 июня положили напасть на турецкий флот ночью, для чего и занялись приготовлением брандеров, или зажигательных судов.

В ночь на 26 число июня русские корабли пустились к сожжению турецкаго флота. <…> Загоревшиеся корабли, тесня друг друга, распространяли пламя, и с треском и шумом взлетали на воздух. Небеса, волны морския и берег, всё объялось пламенем. От взрыва турецких судов земля и море поколебались. <…> Наконец, мёртвая тишина распространилась там, где недавно являлся многочисленный турецкий флот, стоивший миллионов и отправившийся для славы и победы! Всё погибло в несколько часов…»

Русские победители были великодушны к побеждённым – автор отмечает, что «во время… пожара русские с опасностью судов своих старались спасать врагов, пожираемых пламенем и волнами», и подчёркивает роль в этом графа Орлова: «Простирая руку помощи к пострадавшим врагам, герой украсил человеколюбием победу, за которую назван Орловым-Чесменским».

Значение этой блестящей морской победы высоко оценил Дмитрий Бутурлин: «Сия великая победа обеспечила россиян в обладании водами Архипелага и доставила им острова Хиос и Метелин. После сего, до самаго окончания войны, никакой турецкий флот не смел противостать им».

Императрица наградила флотоводцев, возглавлявших эскадру в этом сражении: графа Алексея Орлова – орденом Святого Георгия 1-й степени, адмирала Григория Спиридова – орденом Андрея Первозванного, контр-адмирала Самуила Грейга – орденом Святого Георгия 2-й степени.

В память об этой победе в 1770-х годах по проекту архитектора Антонио Ринальди в Дворцовом парке в Гатчине был установлен мраморный Чесменский обелиск, в Екатерининском парке Царского Села – Чесменская колонна, а в Петербурге возведены Чесменский императорский путевой дворец по проекту Юрия Фельтена и составляющая с ним ансамбль Чесменская церковь Иоанна Предтечи (сейчас это угол ул. Гастелло и ул. Ленсовета).

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки