Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

|
Порядковый номер
|
Название иностранных средств массовой информации
|
Дата
|
1.
|
"Голос Америки"
|
05.12.2017
|
2.
|
"Idel.Реалии"
|
05.12.2017
|
3.
|
Кавказ.Реалии
|
05.12.2017
|
4.
|
Крым.Реалии
|
05.12.2017
|
5.
|
Телеканал Настоящее Время
|
05.12.2017
|
6.
|
Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi)
|
05.12.2017
|
7.
|
Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)
|
05.12.2017
|
8.
|
"Сибирь.Реалии"
|
05.12.2017
|
9.
|
"Фактограф"
|
05.12.2017
|
10.
|
"Север.Реалии"
|
15.11.2019
|
11.
|
Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"
|
11.02.2020
|
12.
|
Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT"
|
21.12.2020
|
13.
|
Пономарев Лев Александрович
|
28.12.2020
|
14.
|
Савицкая Людмила Алексеевна
|
28.12.2020
|
15.
|
Маркелов Сергей Евгеньевич
|
28.12.2020
|
16.
|
Камалягин Денис Николаевич
|
28.12.2020
|
17.
|
Апахончич Дарья Александровна
|
28.12.2020
|
18.
|
Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014)
|
23.04.2021
|
19.
|
Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ»
|
23.04.2021
|
20.
|
Юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io»
|
14.05.2021
|
21.
|
Баданин Роман Сергеевич
|
15.07.2021
|
22.
|
Гликин Максим Александрович
|
15.07.2021
|
23.
|
Маняхин Петр Борисович
|
15.07.2021
|
24.
|
Ярош Юлия Петровна
|
15.07.2021
|
25.
|
Чуракова Ольга Владимировна
|
15.07.2021
|
26.
|
Железнова Мария Михайловна
|
15.07.2021
|
27.
|
Лукьянова Юлия Сергеевна
|
15.07.2021
|
28.
|
Маетная Елизавета Витальевна
|
15.07.2021
|
29.
|
Юридическое лицо «The Insider SIA», зарегистрированное в Риге, Латвийская Республика (дата регистрации 26.06.2015), являющееся администратором доменного имени интернет-издания «The Insider», https://theins.ru
|
23.07.2021
|
30.
|
Рубин Михаил Аркадьевич
|
23.07.2021
|
31.
|
Гройсман Софья Романовна
|
23.07.2021
|
32.
|
Рождественский Илья Дмитриевич
|
23.07.2021
|
33.
|
Апухтина Юлия Владимировна
|
23.07.2021
|
34.
|
Постернак Алексей Евгеньевич
|
23.07.2021