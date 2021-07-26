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Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Министерство юстиции России опубликовал перечень иностранных средств массовой информации, работающих на территории страны. Они выполняют функции иностранных агентов согласно законодательству.

 

Порядковый номер

Название иностранных средств массовой информации

Дата
включения в реестр

1.

"Голос Америки"

05.12.2017

2.

"Idel.Реалии"

05.12.2017

3.

Кавказ.Реалии

05.12.2017

4.

Крым.Реалии

05.12.2017

5.

Телеканал Настоящее Время

05.12.2017

6.

Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi)

05.12.2017

7.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)

05.12.2017

8.

"Сибирь.Реалии"

05.12.2017

9.

"Фактограф"

05.12.2017

10.

"Север.Реалии" 

15.11.2019

11.

Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"

11.02.2020

12.

Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT"

21.12.2020

13.

Пономарев Лев Александрович

28.12.2020

14.

Савицкая Людмила Алексеевна

28.12.2020

15.

Маркелов Сергей Евгеньевич

28.12.2020

16.

Камалягин Денис Николаевич

28.12.2020

17.

Апахончич Дарья Александровна

28.12.2020

18.

Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014)

23.04.2021

19.

Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ»

23.04.2021

20.

Юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io»

14.05.2021

21.

Баданин Роман Сергеевич

15.07.2021

22.

Гликин Максим Александрович

15.07.2021

23.

Маняхин Петр Борисович

15.07.2021

24.

Ярош Юлия Петровна

15.07.2021

25.

Чуракова Ольга Владимировна

15.07.2021

26.

Железнова Мария Михайловна

15.07.2021

27.

Лукьянова Юлия Сергеевна

15.07.2021

28.

Маетная Елизавета Витальевна

15.07.2021

29.

Юридическое лицо «The Insider SIA», зарегистрированное в Риге, Латвийская Республика (дата регистрации 26.06.2015), являющееся администратором доменного имени интернет-издания «The Insider», https://theins.ru

23.07.2021

30.

Рубин Михаил Аркадьевич

23.07.2021

31.

Гройсман Софья Романовна

23.07.2021

32.

Рождественский Илья Дмитриевич

23.07.2021

33.

Апухтина Юлия Владимировна

23.07.2021

34.

Постернак Алексей Евгеньевич

23.07.2021
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Категория: Новости / Культура

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