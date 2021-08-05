Попробуем восстановить равновесие

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Словом недели в Telegram стала «моргенштернизация». Она связана с символом поколения Z в России, но обсуждают ее миллениалы и бумеры.

Под «моргенштернизацией» понимается идиотизация молодежи, то есть неучастие в политике, сознательное отчуждение от нее.

«Моргенштерн» живет по принципу «каждый сам за себя», когда важна собственная персона и семья, а на политику и общество можно наплевать. Эта позиция помогает политадминистраторам нейтрализовать группы социального несогласия среди молодежи. Но такое поколение не способно реализовать никакой политической повестки, в том числе патриотической и лоялистской.

Помимо политической «моргенштернизации» есть еще «милохинизация» интеллектуального потенциала молодежи (по имени другого кумира поколения – тиктокера Дани Милохина). В общем, под флагом лидеров мнений из Youtube и TikTok Россия направляется по траектории, показанной в антиутопической комедии «Идиократия».

Чтобы понять, что все не совсем так, достаточно внимательно посмотреть выпуск «вДудя» с Моргенштерном. Там он с постироничным прищуром, но ясно и четко формулирует свою политическую позицию.

В ее основе лежит жизненная установка: «Не для вас живу». Это значит следующее: «Я люблю себя и делаю, что люблю, и неважно, как вы ко мне относитесь. Соответственно, мне важно не выходить из зоны комфорта, но в этой зоне я выложусь по полной для достижения успеха и зарабатывания денег, а иначе и быть не может – ведь мне „по кайфу“».

Репутация для Моргенштерна не важна. Его главные ценности – собственная персона и честность, а быть притворным – плохо.

Через честность мы и приходим к политике. «Да, мне «все равно» на политические процессы, но только потому, что политикам нельзя верить – никаким. Так что «Путин – красавчик», но как человек».

Главный политический совет Моргенштерна обществу звучит так: «Не надо винить других в том, что вам плохо. Всем на вас плевать, особенно политикам. Ведь они тоже люди и руководствуются эгоистическими побуждениями. Но при этом вам надо знать политические правила игры, чтобы использовать их для себя и достижения собственных целей».

Моргенштерн и поколение, которое он символизирует, – это политический субъект со своими запросами: на самореализацию и наличие сферы для нее, на честность и приоритет личных интересов над общими. «Жизнь коротка, и живу ее я. Если это понимает каждый, значит, это понимает общество. А почему индивидуализм не может быть основой общественной и политической жизни?»

Политики могут думать, что используют «моргенштернов». Это так, но только в той мере, в какой те на это согласны. Так что главный принцип для взаимодействия политадминистраторов с молодежью – чтобы ей было «в кайф». В противном случае получится «не прикольно», а это самый плохой диагноз в «моргенштернизированной» России.

Источник: Первое студенческое агентство @pervoeonline специально для @bigtransfer2024