Любо, казакам Анапы!

/Культура/

В ходе своего рабочего визита в Анапу депутат Государственной Думы Иван Демченко поздравил казаков с 30-летием со Дня образования Анапского районного казачьего общества Таманского отдела.

? Казачество на Кубани - сила, которая всегда рядом! И в радости, и в горе мы вместе. Разные события произошли в стране, но казаки сохранили традиции и сейчас передают их своим детям, защищают Отечество и Веру православную, - отметил Иван Иванович в обращении к членам Анапского РКО.

#командаДемченко

#ГосДума

#депутатДемченко

#ИванДемченко

#DemchenkoTeam

#государственнаядума

#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон

#славянскийрайон

#единаяроссия #краснодарскийкрай

#избирательныйкруг48