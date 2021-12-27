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Любо, казакам Анапы!

В ходе своего рабочего визита в Анапу депутат Государственной Думы Иван Демченко поздравил казаков  с 30-летием со Дня образования Анапского районного казачьего общества Таманского отдела.

? Казачество на Кубани - сила, которая всегда рядом! И в радости, и в горе  мы вместе. Разные события произошли в стране, но казаки сохранили традиции и сейчас передают их своим детям, защищают Отечество и  Веру православную, - отметил Иван Иванович в обращении  к членам Анапского РКО.
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Категория: Новости / Культура

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