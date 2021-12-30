Иван Демченко:  Мира и добра большой творческой семье...

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Валерий Леонидович и Ольга Александровна Диль из Темрюкского района воспитывают детей на основе незыблемых традиций. В этом году творческая семья получила гран-при на VII Всероссийском фестивале семейных любительских театров.

Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил супругов Диль с новогодними праздниками и передал подарки для детей, воспитывающихся в семье.

? Желаю вашей семье мира и благополучия! Вы своей добротой и вниманием помогаете и способствуете ребятам идти во взрослую жизнь. Желаю вам здоровья, счастья и успехов в новом году!, - отметил в поздравлении Иван Иванович.

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