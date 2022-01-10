 Рекордные сборы новогоднего проката

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Сборы российских кинотеатров на новогодних праздниках выросли на 15%, говорят предварительные данные. Возникновение рекордных для "ковидного" периода цифр, объяснил в интервью радио Sputnik киноэксперт, обозреватель "КиноТВ" Егор Москвитин.

С 1 по 9 января кинотеатры собрали рекордную для "ковидного" периода кассу в 3,57 миллиарда рублей. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на предварительные данные от аналитиков портала "Кинобизнес сегодня". По сравнению с январем 2021 года рост сборов составил 15%. Всего во время новогодних праздников кинотеатры посетили 10,5 миллионов человек.

В интервью радио Sputnik киноэксперт и обозреватель "КиноТВ" Егор Москвитин рассказал, что рекордными соборами кинотеатры обязаны фильмам "Последний богатырь: Посланник тьмы" и "Человек-паук: Нет пути домой".

"Мы видим, что в новогодние праздники в российском прокате очень и очень хорошо прошли две картины – это "Последний богатырь" и "Человек-паук". Успех этих двух картин говорит, что индустрия восстанавливается. Новогодние праздники – это такое священное для российских прокатчиков время. Здорово, что они становятся все более готовыми каждый год к этому времени ", – объяснил Егор Москвитин.

Несмотря на успех январского проката, киноэксперт призвал не ждать от следующих месяцев столь же рекордных показателей. По его словам, кинобизнес восстанавливается, но постепенно.

"Во все времена в январе в кинотеатрах было максимум зрителей, среди них и те люди, которые потом до конца года в кино не ходят. Поэтому надеется на повторение этих сборов каждый месяц не стоит. Но, тем не менее, этот всплеск показывает рост доверия к кинотеатрам, как к месту, где можно проводить время безопасно, с точки зрения ковидной ситуации. Можем надеяться, что 2022 год будет более позитивным для кино, чем 2021 или 2020 год", – предположил Егор Москвитин в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/