Новый 2022 год или Лето 7530 с символом Златорогий Тур

/Культура/

Немного поговорим о том, какой он по характеру Златорогий Тур.

Вот так и получается, что символом наступающего славянского года будет вымершее животное.

Но не будем скорбеть. Безусловно, туров истребили в дикой природе, но те самые бычки в русских селениях всё равно пусть не златорогие туры, но сохранили генетику своих предков. Так что будем радоваться хотя бы, что есть они.

Какие они Туры золотые рога

Туры — это не совсем наши современные бычки, которых ещё пусть и крайне редко, но пасутся на лугах российских. Туры появились на Земле в эпоху мамонтов, но сумели продержаться гораздо дольше их. Более выносливы и возможно их спасла при оледеенении шкура.

Размеры животных восхищают: высота в холке около 170-180 см, вес нередко доходил до тонны. Длина рогов — 80 см, благодаря им у бычков почти не было врагов в естественной среде.

Массовая охота и уничтожение лесов привели к полному исчезновению животных. Есть свидетельства, что в 1627 году в королевском лесу в 50 км от Варшавы от болезни погиб последний тур.

Где-то примерно 8-10 тысяч лет назад туры были одомашнены. И стали прародителями современных бычков.