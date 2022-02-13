В Краснодаре ищут ведущих для работы на радио

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В преддверии Всемирного дня радио – 13 февраля - эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали российский рынок труда и выяснили, какие специалисты наиболее востребованы в этой сфере и сколько им готовы платить.

В целом по стране за 2021 год работодатели разместили почти 1 200 вакансий, так или иначе связанных с работой на радио, что на 34% больше, чем в 2020 году. Уже с начала 2022 года российским компаниям, работающим в области радиовещания, потребовалось более 200 специалистов самых разных профилей - по сравнению с началом 2021 года спрос вырос на 85%.

- В Краснодарском крае за 2021 год было опубликовано около 4% от общего числа таких предложений в стране. В числе самых востребованных специалистов оказались: менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами, радиоведущие, инженеры средств радио и телевидения, редакторы, продюсеры, - отмечает Алёна Манохина, руководитель пресс-службы hh.ru Юг. - Что касается заработных плат, то самый высокий уровень дохода предлагают менеджерам по продажам на радио - до 50 000 рублей в среднем по стране. На втором месте - технические специалисты, обслуживающие радио, им, в среднем, готовы платить до 38 000 рублей в месяц. Радиоведущие могут зарабатывать до 30 000 рублей в месяц.

Сегодня в Краснодаре приглашают на работу ведущего на радио «Европа Плюс». От соискателя потребуется опыт работы от года, уверенная дикция и грамотная речь, а также чувство юмора и находчивость.

Редактора-ведущего новостей ждут на радио «Казак FM», кандидат должен уметь писать информационные тексты и иметь опыт работы диктором, график работы сменный, либо по субботам. Здесь же открыта вакансия менеджера по рекламе.

В поисках энергичного и уверенного в себе менеджера по продажам радио Business FM, заработная плата составит от 35 000 рублей до вычета налогов, работодатель предоставит корпоративное такси для поездок на встречи, а также обещает интересные и полезные знакомства в качестве бонуса.

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 57 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru - один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).

Алёна Манохина

Руководитель PR-службы HeadHunter Юг и направления работы с вузами

Краснодарский край, Ростовская область