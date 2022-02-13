Найдена родина русской водки!

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В преддверии Дня рождения водки в Москве вышла книга, авторы которой, проведя уникальное историческое расследование, доказали, что родина национального русского напитка – остров Балчуг в Москве.

Начинается остров у ног высоченного Петра Первого, у корпусов шоколадной фабрики «Красный Октябрь» и тянется на 4.5 километра вдоль Кремля, Кремлевской набережной, мимо высотки на Котельниках к Дому музыки и Павелецкому вокзалу.

Названий у острова множество - Садовый, Болотный, Безымянный, Кремлевский, Золотой, но самое привычное – остров Балчуг, между Москвой-рекой и Водоотводным каналом.

Книга так и называется «Балчуг. История русской водки». Свои доказательства авторы построили и на первоисточниках, и на косвенных данных. Исследование напоминает увлекательный исторический квест. Если Балчуг и прилегающие к нему ближайшие окрестности – не родина русской водки, то откуда названия улиц «Налейки» и «Наливки», задаются вопросом авторы.

Почему храм рядом с отелем «Балчуг» носит название Георгия в Ендове, если ендова – это застольная русская посуда?

Почему именно на Всехсвятском мосту (теперь на его месте Большой каменный мост) размещался один из самых страшных карательных органов позднего средневековья – Корчемная стража, где была тюрьма и где жестоко расправлялись с корчемниками, производившими «левую» водку в убыток царской казне?

Если Балчуг не родина водки, то почему именно тут размещался Каменномостский казенный питейный склад, из которого в XVIII веке отпускали монопольную водку по кабакам столицы и пригородов. В 1863 году, когда отменили откупа, Винно-Соляной двор передали в частные руки под складские помещения, и тогда здесь обосновался русский водочник Иван Алексеевич Смирнов, дядя легендарного «короля русской водки» Петра Арсеньевича Смирнова, открыл свой завод. А через Москву-реку в бывших владениях князь-папы Всешутейшего и Всепьянейшего Сумасброднейшего собора Никиты Зотова, учителя Петра Первого, в лебяжьем Переулке разместился водочный завод будущего поставщика Двора Его Императорского Величества М.А. Попова – «на Кремлевской набережной». После его смерти вдова Попова продолжала выпуск водки, и в народе этот продукт называли «вдовья слеза».

Если Балчуг не родина водки, то почему именно на острове, на его Софийской набережной и в Лаврушинском переулке селились самые богатые торговцы водкой своего времени – откупщики Кокорев и Гусятниковы; род Гусятниковых торговал еще со времен Петра Великого и по их предложению Москву обнесли Земляным валом с заставами, чтобы в город не пришла конкурентная водка.

Именно на Балчуге - сначала у Чугунного моста у Водоотводного канала, а затем и на Садовнической улице - открыл свои заводы и Петр Арсеньевич Смирнов, самый известный русский промышленник конца XIX века. На Балчуге выпускал свое знаменитое «столовое вино» - крепкий алкогольный напиток на ректификованном спирте, прообраз современной водки. В 1900 году в Париже на Всемирной выставке уже «столовое вино» государственной винной монополии вызвало фурор – Европа, входя в эру промышленной революции, искала новые, более чистые, более качественные напитки и водка пришлась по вкусу всему миру.

Откуда такая концентрация водочной тематики на крошечном острове напротив Кремля?

В конце XVI века на Руси повсеместно открываются кабаки. В Великом Новгороде, Волхове, Перми, Угличе, Володимире. В первоисточниках сообщается об открытии кабака в Весьегонске в 1563 году «…лавки ставили, кабаки держали и торги чинили». Сообщается о первых кабаках в Белозерске, Олонце, Казани, Астрахани… Но почему-то помнят первый на Руси кабак Ивана Грозного. А открыт он был именно на Балчуге после взятия Казани! Царю идея приглянулась…

Автор книги Александр Никишин, писатель, историк, создатель Национального музея Русской Водки, автор книг «Иллюстрированная история русской водки» в двух томах, книг «Столичная история», «Водка и Сталин», «Водка и Горбачев», «Водка и Наполеон», «Водка и Чехов», «Животные под мухой», «Смирнов и Смирнофф», «Смирнов. Русский характер» (обе – в соавторстве с Кирой Смирновой), «Водка и армия», «Водка и религия», «Русская ресторация», «Советский ресторан», «Фольклор под градусом», «Водка и сухой закон», «Путешествие в страну Черного Бальзама», «История Коньяка Франции», «Моэт Шандон и все-все-все».