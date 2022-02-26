Музыкально-поэтический вечер прошел сегодня в музее КГИК
В Музее девяти муз Краснодарского государственного института культуры сегодня, 25 февраля, прошел музыкально-поэтический вечер. Домра, балалайка, гитара - разные композиции исполнили студенты кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования факультета "Консерватория".
Интересным ансамблем была представлена русская народная песня "Валенки" в обработке Александра Широкова. Она прозвучала в исполнении баяна и балалайки.
Несколько номеров представил и русский камерный ансамбль под руководством старшего преподавателя кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования Игоря Ведерникова.
В вечере также принимали участие вокалисты кафедры академического пения и хорового дирижирования.
На концерте выступили музыканты от детской школы искусств до студентов разных курсов, а также преподаватели. Показывая многогранность русских народных инструментов, они исполнили как отечественные мелодии, так и музыку разных народов.
В качестве зрителей были студенты кафедры истории, культурологии и музееведения. Будущие музееведы смогли познакомиться ближе с русскими народными инструментами.
Провел концерт декан факультета "Консерватория" Владимир Детков.
Подобные мероприятия регулярно проходят в музее, охватывая деятельность и творчество студентов разных факультетов.
Источник: пресс-служба ректора КГИК