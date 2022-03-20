Депутат Госдумы Иван Демченко: 8 лет Крым и Севастополь в родной гавани!

/Культура/

18 марта 2014 года Крым и Севастополь официально вошли в состав России.

? Это своевременное правильное решение ознаменовало начало нового этапа нашей общей истории. «Крымская весна» стала символом воссоединения близких людей, разделенных обстоятельствами на долгие годы. Для всех нас очень важно сохранить то, что мы с таким трудом вернули: единство, поддержку родных и общий дом.

К ходу спецоперации на Украине сегодня приковано внимание всего мира. Не все разделяют наше стремление защитить СВОИХ. Но курс, взятый нашим Президентом, на защиту тех, кто попал в беду останется неизменным!

Своих не бросаем! Поздравляю с праздником всех, кто верит в Россию и ждал возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань! - выразил в своем поздравлении Иван Иванович.

#командаДемченко

#ГосДума

#депутатДемченко

#ЕдинаяРоссия

#ИванДемченко

#DemchenkoTeam