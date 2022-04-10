Всё просто

/Культура/

На одной чашке весов «испугавшийся» патриот Ваня Ургант, Андрюша Макаревич, заявивший, что это «Россия от вас мудаков уехала», Ройзман со своим зигующим другом из Украины Резниченко, Рената Литвинова, которая в Париже, но «мечтает о доме» и многие-многие другие. Испугавшиеся, обосравшиеся, просто открыто предавшие.

Многие из которых ещё чуть больше месяца назад бегали по телевизорам и инстаграмам, эфирам модных «элитарных» радиостанций и учили нас жить в своих персональных блогах.

А на другой – бабушка, откуда-то из Украины с Красным знаменем Победы. Прожившая нелёгкую жизнь, наверняка всё время тяжело трудившаяся, чтобы прокормить семью и поднять своих детей, чуть сгорбленная, маленькая бабушка. Которая всю жизнь хранила дома священное Красное Знамя, под которым её родители победили самое великое зло в истории человечества. Бабушка, которая не взяла еду из рук молодого здорового подонка, поправшего своими ногами то, во имя чего отдали жизнь двадцать семь миллионов советских людей. Бабушка, которая этого подонка не испугалась.

И как мне кажется, любому здоровому человеку понятно, какая чаша весов перевешивает. Эта бабушка с Красным флагом – все мы. Наша история, наша память, миллионы наших предков, наша кровь и правда.

А против неё – невесомая, но очень красивая и яркая ложь. Пустая и тронутая гнилью.

Мы обязаны победить. Во имя вот этой бабушки, которая держит в руках Красное знамя. Держит гордо и отважно, не боясь экипированной и вооружённой до зубов мрази.

@kedmi

Источник: Телеграм