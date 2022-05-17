В столице Пермского края стартовал сезон телевизионной Первой лиги КВН

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В Перми на площадке дворца культуры им. А.Г. Солдатова 15 мая состоялось открытие 1/8 финала Первой лиги КВН в Перми (12+). Сезон 2022 проходит в рамках мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми. В течение трех дней 24 команды из 17 регионов России будут бороться за выход в ? финала.

В первой игре приняли участие веселые и находчивые из Омской, Челябинской, Архангельской, Нижегородской, Новосибирской областей и республики Бурятии. Команды выступили в двух конкурсах - Приветствии и Музыкальном фристайле.

По итогам первой встречи путевку в 1/4 финала Первой лиги КВН получили команды: «ТАДАМ» из г. Арзамас (9,2 балла), «Дальневосточные ворота» из г. Улан-Удэ Республики Бурятия (9 баллов), «Олег» из г. Челябинска (8,8 балла).

Источник: https://www.permkrai.ru/news/v-stolitse-permskogo-kraya-startoval-sezon-televizionnoy-pervoy-ligi-kvn/