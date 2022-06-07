День защиты детей

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Детский праздник, приуроченный к международному Дню защиты детей, провела общественная организация Краснодарского края "Мир без границ". Мероприятие прошло в Новороссийском парке Ленинского комсомола в субботу, 4 июня 2022 года.

Подопечных организации детей с праздником поздравили: глава города-героя Новороссийска Кравченко А.В., лидер общественной организации "Мир без границ" - Синяговский В.И., представитель компании "КТК-Р", партнера общественной организации - Демченко Е.И., настоятель приход храма святителя Спиридона Тримифунтского протоиерей Игорь Гайдаев и, конечно, председатель общественной организации "Мир без границ" - Козырев В.А.

Для детей выступали ребята из образцово-музыкальной студии "Дебют", аниматоры из Дворца творчества проводили веселые игры, работала выставка роботехники и гончарного искусства, выставка картин, выполненных руками наших деток, занимающихся в арт-школе "Гамма", а от желающих нанести на лицо аква-гримм не было отбоя.

И конечно, куда без угощений - мороженное, сладкие булочки, соки, вода, сладкие сырки от наших друзей @/vk.com/korovka_iz_korenovki (ТМ "Коровка из Кореновки") для наших детей!

Благодарим за помощь в проведении праздника администрацию г. Новороссийска, коллектив Дворца творчества детей и молодежи, образцово-музыкальную студию "Дебют", торговую марку "Коровка из Кореновки" @/vk.com/korovka_iz_korenovki