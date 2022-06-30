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Магистранты и аспиранты КГИК получили дипломы

В Краснодарском государственном институте культуры 29 июня дипломы получили магистранты, аспиранты и ассистенты-стажеры вуза.

Всего по очной форме обучения в этом году магистратуру окончили 40 человек. Среди них – и иностранные студенты.

Музыковедение, дизайн среды, оркестровые духовые и ударные инструменты, академическое пение и другие направления окончили магистранты.

Среди аспирантов – 17 выпускников очной и заочной форм обучения. Они осваивали теорию и историю культуры, социальную философию, музыкальное искусство и другие специальности.

По программам ассистентуры-стажировки выпустились семь человек.

Источник: пресс-служба

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Категория: Новости / Культура

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