18 ГЕЛЕНДЖИКСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ЗАБРАЛИ ДЕНЬГИ У… МАСТЕРА ТЕНЕЙ!

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Ребята стали участниками квест-шоу «Форт Боярд Новороссийск».



Инициатива проведения квеста принадлежит предпринимателю из соседнего города-героя.

Идею поддержала комиссия по делам несовершеннолетних Геленджика и организовала для 18 ребят из многодетных семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, увлекательную поездку в «Форт Боярд».



Больше двух часов ребята в антураже сродни французскому шоу преодолевали страхи, выполняли каверзные задания и решали логические задачки, которые им загадывал Мастер Теней. Вместе с тем дети учились работать в команде, применяя взаимовыручку, подбадривали, помогали друг другу советами.



Итогом игры стала сокровищница и водопад золотых монет, обозначающий, что вся дистанция пройдена. Именные грамоты каждому участнику и коллективное угощение пиццей закрепили успех дела.



По дороге домой, геленджикские ребята еще долго вспоминали, с каким азартом выполняли задания, которые, кстати, были довольно непростыми.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик