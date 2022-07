27 июля в Новороссийском городском театре впервые выступит Вокальная группа ViVA.

/Культура/

На вопросы отвечает продюсер и солист Вокальной группы ViVA Александр Балыков:

Что является отличительной чертой Вокальной группы ViVA? Почему не трио, не секстет, а квинтет?

Вокальная группа ViVA – это разноплановые солисты. На наших концертах можно услышать и классику, и рок, и народные произведения, и наши авторские песни. Благодаря тому, что у нас нет хоровых и ансамблевых певцов. У нас только солисты и каждый сохраняет свой творческий имидж. Это для нас самое важное. В этом и отличие группы ViVA от других коллективов и уникальность. На наших концертах звучат абсолютно все музыкальные жанры.

Пять мужских голосов, которые подобраны по диапазону. Пять голосов, которые позволяют исполнить абсолютно любой репертуар: бас, бас-баритон, баритон, драматический тенор и лирический тенор. Такая подборка необходима для того чтобы закрыть абсолютно любой диапазон для мужского вокального творчества.

Расскажите, где в ближайшее время планируете выступить?

Мы отправляемся в летний гастрольный тур по южным городам. Концерты пройдут в Геленджике, Керчи и Феодоссии. И мы впервые дадим сольный концерт в Новороссийске, который пройдет в Новороссийском городском театре, билеты еще можно приобрести в кассах.

Какие песни попадают в Ваш репертуар? ( В репертуаре коллектива: классика, произведения советских и зарубежных композиторов и авторский материал.) Как вы достигаете баланса и гармонии в таком необычном сочетании?

Все-таки мы стараемся прийти к своему репертуару. Мы сотрудничаем с авторами, пишем сами музыку. Конечно она должна соответствовать нашему музыкальному миру и восприятию. Это наша цель! Но мы не чураемся петь старые хиты или классические произведения, которые абсолютно разножанровы. Мы можем петь и религиозные мотивы, и классику, и советские зарубежные композиции, и современную музыку, и танцевальные песни, и городской фольклор. В этом изюминка нашего коллектива, в разноплановости.

Вы поёте необыкновенно профессионально, душевно и слаженно, создаётся впечатление, что вы знакомы друг с другом давно… Вы считаете себя «творческой семьей»?

Во время гастролей мы проводим друг с другом 24/7. Проводя время в купе поезда, когда мы переезжаем из одного города в другой. Находясь на репетиции, на саундчеке после концерта, на разборе полетов, на ужине, фотосессиях, телевизионных и радиоэфирах когда даем интервью. Мы столько времени со своими семьями не проводим сколько вместе. Поэтому мы уже чувствуем друг друга на расстоянии, чувство плеча в нашем коллективе развито на 100%.

Вы уже много добились в своей профессии, изменила ли Вас популярность?

Популярность нас не изменила. Мы по-прежнему абсолютно простые, человечные люди, которые любят дружеское общение, общечеловеческие ценности. На наш взгляд это нормально. Мы всегда с радостью общаемся с нашими зрителями, которые часто приходят поблагодарить за концерт после выступления.



Поделитесь, о чем Вы мечтаете?

Мы мечтаем, чтобы наша музыка была услышана всеми по всему миру и творила добро. Чтобы она наставляла людей на правильные поступки и улучшала их жизнь. Заставляла улыбаться и делала их жизнь краше. И с каждым концертом мы понимаем, что наша цель становится ближе. Не было еще ни одного города в котором бы мы не пели вместе с залом. Это настоящий обмен энергией и положительными эмоциями.



Что бы Вы пожелали нашим читателям?

Вашим читателям желаем удачи и успехов во всем! В наше время очень важно быть здоровыми и счастливыми. Это взаимосвязано. Человек, который счастлив он лучше себя чувствует. И, конечно, всех жителей Новороссийска ждем на нашем концерте 27 июля. Вас ждет незабываемое шоу и много музыки!

Краткая справка:

Вокальная группа ViVA –это Александр Балыков - продюсер группы, звезда первого сезона нашумевшего телевизионного шоу «Главная сцена», в котором он покорил своей искренностью лучших продюсеров страны. Александр - артист московских мюзиклов, автор и исполнитель собственных песен.

Михаил Давыдов – художественный руководитель, ему стоя рукоплескала самая искушенная публика оперных театров Вены, Барселоны, Пекина и Канадского Монреаля. В мире сложно найти концертный зал, где не звучал его голос. На сегодняшний день спектакли с участием Михаила собирают полны залы в театре «Геликон – опера». В 2019 году Михаил был номинирован на самую престижную музыкальную премию «Грэмми».

Филипп Черкасов – режиссер всех концертных номеров коллектива. представитель легендарной династии Черкасовых. Заслуженная награда Гран-при международного конкурса «Романсиады» говорит о нем многое!

Николай Тимохин - Один из самых ярких участников российского музыкального шоу «Голос». (The Voice). Победитель шоу «Секрет успеха 2» (The X-Factor) телеканала «Россия». Финалист телевизионного проекта проекта «Главная сцена» (The X-Factor) на телеканале «Россия».

Станислав Мошкин - самый молодой участник коллектива. Финалист фестиваля "Единое Приморье" титул "Золотой голос Приморья", участник российского музыкального шоу "Голос", участник всероссийского телевизионного проекта "Новая звезда".