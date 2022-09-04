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Депутат Госдумы Иван Демченко: в новый учебный год  - только с хорошим настроением!

- У ребят в новом учебном году должно быть больше ярких событий, новых встреч и новых знаний! А взрослые обязательно помогут ребятам собраться в школу, - отметил в своем обращении к участникам акции Единой России «Собери ребенка в школу» депутат Госдумы Иван Демченко.

Яркие рюкзаки и школьные принадлежности переданы от Ивана Ивановича в пять районов края для детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства.

В Крымском районе  ребята, для которых предназначены подарки, приняли участие в  праздничном мероприятии. С наступающим новым учебным годом ребят поздравили заместитель главы Крымского района Павел Прудников и помощник депутата Госдумы РФ Наталья Дуброва.

На площади СКЦ прошла большая игровая программа. Выступили лучшие детские творческие коллективы, также ребята приняли участие в играх и конкурсах.

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Категория: Новости / Культура

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