КТК-талантливым детям 2022

/Культура/

Триумфально прошел заключительный гала-концерт II-го этапа Международного конкурса детского и юношеского творчества «КТК-талантливым детям» в городе-герое Новороссийске.

На сцене переполненного зала Морского культурного центра выступали детские творческие коллективы – призеры и победители регионального этапа конкурса. А между выступлениями коллективов, участников конкурса награждали почетные члены жюри конкурса. Это ведущие мастер-классов, высококвалифицированные и опытные специалисты России, педагоги творческих коллективов, режиссеры, выдающиеся деятели культуры и искусств, заслуженные артисты РФ, почетные деятели искусств. Счастью детей выходивших на сцену не было предела, ведь они сами доказали, что «мечты сбываются».

Конкурс проходил в заочном и очном этапе по номинациям хореография, инструментальное исполнительство, вокал, хор, театр, социальное видео и педагогическая мастерская. Только от Новороссийска в нем приняло участие более двух с половиной тысяч человек. Победители в своих номинациях получили возможность участвовать в конце года в финальной части международного фестиваля в городе Москве.

Для справки: конкурс «КТК — Талантливым детям!» зародился более двух десятилетий назад. Это творческое состязание помогает юным талантам нашей страны определиться с выбором будущей профессии, способствует сохранению самобытной культуры народов России, национальных традиций, даёт возможность одарённым детям раскрыться, получить новые полезные навыки в ходе мастер-классов.

Полную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте «КТК — Талантливым детям!» https://ktk-talant.ru/