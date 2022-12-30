Депутат Госдумы Иван Демченко: правильное распределение помощи из краевого бюджета помогает оперативно решить многие социальные вопросы

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В ходе своего рабочего визита в Темрюкский район Депутат Госдумы Иван Демченко принял решение оказать помощь в ремонте Дома культуры поселка Виноградного. По его инициативе из регионального бюджета выделено 14 млн. руб., которые направлены на проведение строительных, монтажных и отделочных работ в этом учреждении.

- Помощь краевой казны ощутима для муниципалитета. Средства районного бюджета, запланированные на этот дорогостоящий ремонт, направлены на решение острых социальных вопросов. Уверен, обновленный Дом культуры порадует жителей поселка, - прокомментировал Иван Иванович.