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Депутат Госдумы Иван Демченко: праздничное настроение должно быть у всех ребят в новогодние праздники!

Особое внимание в преддверии праздников - малышам Донбасса. В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко находится на связи с главами муниципалитетов округа, которые оперативно сообщают о проведении тематических мероприятий для детей.

Так, в Темрюкском районе Дед Мороз и Снегурочка со своими помощниками поздравили детей вынужденных переселенцев, покинувших Херсонскую и Запорожскую области с наступающим Новым годом. 

Мероприятия проходят в пунктах временного размещения.

Подарки от кубанских единороссов помогли создать новогоднее настроение для ребят.

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Категория: Новости / Культура

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