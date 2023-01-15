Хабенский уволил Дмитрия Назарова с женой из МХТ им. Чехова за антироссийскую позицию

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Худрук МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста РФ Дмитрия Назаров и его супруги Ольги Васильевой.

Причина увольнения - публичные высказывания популярного артиста относительно СВО и его антироссийские настроения.

По нашим сведениям, еще до увольнения худрук попытался вразумить Назарова, но после того, как увидел интервью артиста на Ютьюбе, где тот поливал грязью Россию, он уволил героя сериала «Кухня», а заодно и его супругу, разделяющую взгляды мужа.