Депутат Госдумы Иван Демченко: самое важное, чего ждут от нас наши соотечественники - внимания и искренней поддержки

/Культура/

В праздничные дни активисты Темрюкского района оказывали помощь людям, оказавшимся в пунктах временного содержания.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность в новогодние праздники оказания внимания тем, кто особо нуждается в поддержке - переселенцам из зоны СВО.

Работники учреждений культуры Темрюкского района создавали праздничное настроение, сотрудники пансионатов – атмосферу тепла и уюта. Гость пансионата «Надежда» в станице Голубицкой (руководитель Н.А. Чергнега) написал стихотворение в знак благодарности от беженцев.

«Военный ветер, без пощады,

Нас всех унёс, из наших мест.

Под грохот страшной канонады

Мы понесли бродяги крест.

И много разного поносят,

На россиян со всех щелей.

Но тут, кого из нас не спросят,

Расскажет - кто для нас добрей.

Кто встретил, как, с какой душою,

В замен не требуя бабла.

Нас от беды прикрыв собою,

Надежду к жизни нам дала.

Спасибо ВАМ, и всей России,

За Ваши добрые сердца.

Дай Бог, удачи Вам, большие,

Здоровья, счастья без конца!

И новый год, что вот стучится,

Пусть принесёт - для нас, для всех,

Победу, над бедой - волчицей.

Над тем, кто превозносит - грех!»

Владимир Щетинин