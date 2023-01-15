Депутат Госдумы Иван Демченко: самое важное, чего ждут от нас наши соотечественники - внимания и искренней поддержки
В праздничные дни активисты Темрюкского района оказывали помощь людям, оказавшимся в пунктах временного содержания.
Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность в новогодние праздники оказания внимания тем, кто особо нуждается в поддержке - переселенцам из зоны СВО.
Работники учреждений культуры Темрюкского района создавали праздничное настроение, сотрудники пансионатов – атмосферу тепла и уюта. Гость пансионата «Надежда» в станице Голубицкой (руководитель Н.А. Чергнега) написал стихотворение в знак благодарности от беженцев.
«Военный ветер, без пощады,
Нас всех унёс, из наших мест.
Под грохот страшной канонады
Мы понесли бродяги крест.
И много разного поносят,
На россиян со всех щелей.
Но тут, кого из нас не спросят,
Расскажет - кто для нас добрей.
Кто встретил, как, с какой душою,
В замен не требуя бабла.
Нас от беды прикрыв собою,
Надежду к жизни нам дала.
Спасибо ВАМ, и всей России,
За Ваши добрые сердца.
Дай Бог, удачи Вам, большие,
Здоровья, счастья без конца!
И новый год, что вот стучится,
Пусть принесёт - для нас, для всех,
Победу, над бедой - волчицей.
Над тем, кто превозносит - грех!»
Владимир Щетинин