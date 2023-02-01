Депутат Госдумы Иван Демченко: сохраняя традиции, вносим вклад в будущее!

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Как сообщил Депутат Госдумы Иван Демченко, планируется поддерживать грантами коллективы народного и фольклорного творчества.

Благодаря новой программе грантовой поддержки коллективов народного и фольклорного творчества, ежегодно будет выделяться по 100 млн рублей. Предполагается, что каждый год субсидии будут получать от 15 до 25 коллективов.

Коллективы смогут на эти средства проводить гастроли, создавать новые программы, организовывать мастер-классы и участвовать в фольклорных экспедициях.

Как отметил Иван Иванович, грантовая поддержка будет стимулировать творческие объединения находить новые точки соприкосновения с целевой аудиторией, изучать современные формы подачи, а для ценителей различных видов искусства будет возможность расширить свой кругозор и побывать на новых постановках.

А какие Кубанские коллективы могут, на Ваш взгляд, претендовать на получение грантов?

Свои варианты пишите в комментариях.