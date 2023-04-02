/Культура/

Депутат Госдумы Иван Демченко: создавать условия для людей на долгие годы

«На протяжении многих лет Вы оказываете нам поддержку и не остаётесь в стороне» - свою благодарность депутату Госдумы Ивану Демченко выразили жители Вышестеблиевского сельского поселения.

 

В общественную приемную партии «Единая Россия» Темрюкского района активисты направили коллективное письмо, в котором отмечают деятельность Ивана Демченко и помощь району. Особая благодарность - за восстановление Дома культуры поселка Виноградного.

Здание отремонтировано благодаря личному участию Ивана Ивановича. Как пишут земляки, Дом Культуры стал центром притяжения для всех.

В рамках региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко в своем разговоре с представителями муниципалитета, отметил важность сохранения учреждений культуры и их содержание в надлежащем виде.

Просмотров: 661 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

Владлен Татарский погиб в Санкт-Петербурге! Шок!

Депутат Госдумы Иван Демченко: активная гражданская позиция молодежи - залог успеха всего государства

Депутат Госдумы Иван Демченко: партийные проекты реализуются в соотвествии с обращениями земляков…

Депутат Госдумы Иван Демченко: благодарю всех, кто поддерживает наших бойцов и делает всё возможное для Победы!

Депутат Госдумы Иван Демченко: память о подвигах храним