Депутат Госдумы Иван Демченко: создавать условия для людей на долгие годы
«На протяжении многих лет Вы оказываете нам поддержку и не остаётесь в стороне» - свою благодарность депутату Госдумы Ивану Демченко выразили жители Вышестеблиевского сельского поселения.
В общественную приемную партии «Единая Россия» Темрюкского района активисты направили коллективное письмо, в котором отмечают деятельность Ивана Демченко и помощь району. Особая благодарность - за восстановление Дома культуры поселка Виноградного.
Здание отремонтировано благодаря личному участию Ивана Ивановича. Как пишут земляки, Дом Культуры стал центром притяжения для всех.
В рамках региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко в своем разговоре с представителями муниципалитета, отметил важность сохранения учреждений культуры и их содержание в надлежащем виде.