Депутат Госдумы Иван Демченко: создавать условия для людей на долгие годы

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«На протяжении многих лет Вы оказываете нам поддержку и не остаётесь в стороне» - свою благодарность депутату Госдумы Ивану Демченко выразили жители Вышестеблиевского сельского поселения.

В общественную приемную партии «Единая Россия» Темрюкского района активисты направили коллективное письмо, в котором отмечают деятельность Ивана Демченко и помощь району. Особая благодарность - за восстановление Дома культуры поселка Виноградного.

Здание отремонтировано благодаря личному участию Ивана Ивановича. Как пишут земляки, Дом Культуры стал центром притяжения для всех.

В рамках региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко в своем разговоре с представителями муниципалитета, отметил важность сохранения учреждений культуры и их содержание в надлежащем виде.