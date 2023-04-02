В Крымском районе по поручению депутата Госдумы Ивана Демченко проинспектировали ход выполнения Народной программы партии «Единая Россия»

/Культура/

Проведен объезд объектов культуры, которые были отремонтированы и оснащены в 2022 году.

В Доме культуры х. Школьного обновили кровлю и фасад, в СКЦ х. Новоукраинского – зрительный зал, в сельском клубе в х. Кувичинского отремонтирован фасад и внутренние помещения, в с. Кеслерово – фасад, кровля и здание котельной. Укреплена материально-техническая база СКЦ Адагумского сельского поселения, СКЦ х. Новоукраинского, клуба х.Даманка. Общая сумма - 49,3 млн. рублей.

Крымский краеведческий музей был оснащен на сумму более 18 млн. рублей по Народной программе партии «Единая Россия».

Закуплены витрины с климат-контролем, специальный обеспыливатель книг, пылесосы для ухода за экспонатами, в залах установлен аудио-гид, закуплены компьютеры и программы, необходимые для работы специалистов музея. Полностью реконструирован зал Великой Отечественной войны.

Депутат Госдумы Иван Демченко поручил продолжать осуществлять контроль за выполнением партийной программы.

? Народная программа «Единой России» сформирована из идей и обращений наших земляков. Средства распределены и необходимо выполнять работу оперативно и качественно, заботясь не только о тех, кто сегодня ждет помощи, но и о будущих поколениях, - прокомментировал Иван Иванович.