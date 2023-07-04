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Депутат Госдумы Иван Демченко: национальный проект «Культура» в помощь муниципалитетам…

Славянскому историко-краеведческому музею предоставлены субсидии из федерального и краевого бюджетов в сумме 3 442,1 тыс. рублей на техническое оснащение в рамках национального проекта «Культура».

 

Приобретено оборудование и технические средства, необходимые для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности, для хранения музейных предметов, для работы с посетителями.

В рамках региональной недели глава муниципалитета Роман Синяговский сообщил депутату Госдумы Ивану Демченко, что ещё в текущем году будет выполнен капитальный ремонт здания домов культуры в Петровском и Черноерковском сельских поселениях.

Капитальный ремонт кровли будет произведен в доме культуры Целинного сельского поселения.

Сроки и качество выполняемых работ Иван Демченко будет держать на  контроле.

- Главная цель национального проекта — раскрыть творческий потенциал земляков, дать возможность продемонстрировать свои таланты. В малых населенных пунктах местом притяжения жителей всегда являлись дома культуры. Это и сейчас актуально. Поэтому в Краснодарском крае проводится  большая  работа по реконструкции, реставрации, техническому переоснащению домов культуры, музеев», -  прокомментировал депутат Иван Иванович.

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Категория: Новости / Культура

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