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Завершились съемки восьмисерийной драмы «Слово пацана» (18+), которая рассказывает о молодежных группировках конца 1980-х годов. Новый проект режиссера Жоры Крыжовникова с участием Ивана Янковского снимают кинокомпании TOOMUCH Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Премьера сериала состоится осенью в видеосервисах Wink и START. Проект пополнит линейки Wink Originals и START Originals.

Перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать всё, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты и потерянности взрослого поколения — в молодежных группировках понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости всё больше смешиваются с насилием и криминалом.

Источник: Южный пресс-центр «Ростелекома»