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Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Иван Демченко совместно с местным самоуправлением активно работает над укреплением материально-технической базы учреждений культуры в Крымском районе.

В рамках краевой программы "Развитие культуры" удалось привлечь значительные средства – более 19,5 миллионов рублей, которые были направлены на ремонт и приобретение оборудования.

Одним из главных достижений стал ремонт двух домов культуры. В х. Школьном Варениковского сельского поселения благодаря выделенным 16,3 миллионам рублей, были проведены капитальные работы по обновлению внутренних помещений и обеспечению учреждения необходимой техникой.

Также в х. Новотроицком Южного сельского поселения начался ремонт фасада и кровли клуба на общую сумму 3,2 миллиона рублей. Предполагается, что работы будут завершены до конца текущего года, что позволит обеспечить комфортные условия для местных жителей.

Выделены средства на укрепление материально-технической базы и других учреждений в рамках этой же программы. Так, в Доме культуры Варениковского сельского поселения будут приобретены новые кресла для зрительного зала, а СКЦ Кеслеровского, Киевского и Молдаванского сельских поселений получат современное звуковое и световое оборудование.

Важно отметить, что депутат Иван Демченко считает инвестирование в культуру стратегически важным для будущего региона. Он подчеркивает особую роль таких учреждений в формировании национальной идентичности, обогащении духовного мира граждан и способствованию развитию креативности и творческих способностей молодёжи.